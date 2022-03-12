Axios: Израиль рекомендовал Киеву принять российские условия

Украинский чиновник заявил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал Владимиру Зеленскому принять предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня.

О такой рекомендации рассказал чиновник с Украины.

"Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться", — рассказал представитель Украины порталу Axios, отметив, что украинской стороне такой совет не понравился.

В Израиле опровергли данное заявление. 10 марта издание сообщало, что Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ.

"Премьер-министр не намерен давать Зеленскому никаких рекомендаций или советов ни на каком этапе", — объяснил изданию высокопоставленный чиновник в канцелярии израильского премьер-министр.

Ранее Владимир Путин поставил условия о признании независимости ДНР и ЛНР, принадлежности Крыма к России, а также прекращения боевых действий. Руководству Украины эти предложения показались неприемлемыми. Так как стороны не пришли к взаимному соглашению, спецоперация на Украине продолжается.

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