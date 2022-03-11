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Автор Денис Постольский

Зюганов и Володин оказались под санкциями Минфина США

Политика

Министерство финансов США поместило лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова в новый список ограничительных мер против России, сообщает ТАСС.

Зюганов и Володин оказались под санкциями Минфина США

Кроме того, в обновленный перечень санкций попали спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и ещё десять депутатов, которые внесли на рассмотрение Думы проект обращения палаты к российскому лидеру Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Также в список Минфина США попали десять членов правления банка ВТБ.

Как напоминает американское ведомство, ограничения против Володина уже были введены в 2014 году.

Тем временем, французский лидер Эммануэль Макрон предупредил, что члены Европейского союза способны объявить ещё один пакет антироссийских ограничительных мер. Вместе с этим президент сообщил о плане объединения направить Киеву 500 миллионов евро.

21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он заявил, что принял решение признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. Затем с главами ЛНР и ДНР были подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве в разных отраслях, в том числе в оборонной сфере.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы сша вячеслав володин геннадий зюганов
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