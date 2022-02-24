Зюганов назвал украинские власти "сворой, засевшей в Киеве и уродующей жизнь"

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал происходящее на Украине моментом истины, когда нужно всем объединиться и "выгнать" из страны "свору", которая засела в Киеве и делает жизнь украинцев невыносимой.

"Сегодня момент истины, принято очень сложное и ответственное решение. Я бы хотел обратиться к народу Украины… давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться", — сказал Зюганов.

Политик отметил, что его партия поддерживает принятое Владимиром Путиным решение о военной помощи Донбассу. Зюганов подчеркнул, что спецоперация России призвана обеспечить безопасность живущих в ДНР и ЛНР людей, и вернуть им мир.

В завершение лидер КПРФ призвал всем военным, задействованным в спецоперации, вести себя "профессионально и грамотно".

Как пишет РИА Новости, утром 24 февраля Владимиром Путиным было объявлено о начале операции по демилитаризации Украины. Президент пояснил, что на подобные решительные действия были вызваны просьбой ДНР и ЛНР о помощи. Глава РФ возложил ответственность за возможные жертвы на нынешние украинские власти, назвав их приказы преступными.

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