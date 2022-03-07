Уймите Киев: Путин указал на бесчинства украинских неонацистов главе Евросовета

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора были "предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации":

Владимир Путин рассказал о том, какие меры применяют российские военные, чтобы защитить мирных граждан от националистов, которые, действуя в составе ВСУ, используют излюбленный приём террористов — прикрываются "живым щитом" из гражданского населения.

Российский лидер призвал Евросоюз внести реальный вклад в спасение людей, "оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право".