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Автор Ольга Лебедева

Греки в Мариуполе: Азов* держит нас в заложниках

Мир

В районе украинского Мариуполя традиционно проживает много этнических греков. С момента победы Евромайдана на них неоднократно нападали украинские ультраправые.

Греки в Мариуполе: Азов* держит нас в заложниках

Как сообщал RT, всего за несколько дней до начала российской спецоперации двое этнических греков были застрелены после словесной перепалки с украинскими националистами.

Теперь, когда идут бои за Мариуполь, тревогу бьёт греческая пресса. Так, телеканал SKAI News поговорил с соотечественником, живущим в Мариуполе.

Киуранас сообщил телеканалу, что "украинские фашисты предупредили, что будут убивать людей, пытающихся покинуть город.

На вопрос SKAI News, планирует ли он покинуть город, Киуранас ответил:

"Как мне это сделать? Пытаясь покинуть город, вы рискуете натолкнуться на патруль украинских фашистов, батальон Азов*. Они убьют меня и не будут нести ответственность за здешние условия".

  • Батальон Азов* - объединение правых и неонацистских подразделений национальной гвардии Украины со штаб-квартирой в Мариуполе в районе побережья Азовского моря.
  • В 2014 году приобрел большую известность после обвинений в пытках и военных преступлениях, а также в симпатиях к неонацистам и использовании соответствующих символов. На эмблеме полка изображена волчья пасть.

По оценкам, в Мариуполе и прилегающем регионе проживает около 120 000 этнических греков.

Напомним, 28 февраля бойцы отряда территориальной обороны застрелили молодого израильтянина при попытке выехать из Киева, оправдывая это тем, что посчитали его чеченцем.

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*организация, запрещённая в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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