Солдат ВСУ сдал Зеленского: «Калибры» в Виннице уничтожили военную базу

В очередном обращении к украинцам Владимир Зеленский с горечью рассказал об «ударе по мирному аэропорту в Виннице», но солдат ВСУ случайно разоблачил ложь украинского президента.

В социальных сетях тиражируется ролик, записанный солдатом украинской армии с позывным «Игнат», пишет Newdays. Фоном для видео стал дымящийся «мирный аэропорт», который автор называет военной базой в Гавришовке.

В кадре солдат предполагает, что российские крылатые ракеты прилетели с территории Приднестровья. Украинский воин не в курсе, что высокоточное оружие стоит вооружении кораблей и подлодок Черноморского флота, который базируется на полуострове Крым.

В том, что помимо гражданской авиации на аэродроме Гавришовка базируется 456-я отдельная смешанная авиационная бригада, а также самолёты Ан-26, Ан-24 и вертолеты Ми-8, нет никакой тайны. Информация несекретная и доступна любому желающему даже в Wikipedia.

Тем удивительнее попытка Зеленского легко опровергаемым враньём пытаться разжалобить США и Евросоюз, чтобы добиться помощи НАТО.

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