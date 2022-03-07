Монтян назвала единственный вариант мирного сосуществования "всех на Украине"

Единственная возможность мирно сосуществовать всем культурам на Украине - поддерживать мультикультурность и способствовать сохранности всех идентичностей. С таким воззванием к Украине обратилась адвокат и политический аналитик Татьяна Монтян.

Накануне в официальном Telegram-канале Татьяны Монтян появилось обращение, которое сама правозащитница назвала манифестом. В своей публикации она описала единственный способ мирного сосуществования "всех на Украине".

Монтян утверждает, что мультикультурное общество может успешно существовать и развиваться только в том случае, если власти государства будут бережно оберегать мультикультурность и сохранять все идентичности. В качестве красноречивого обратного примера она привела новейшую историю Украины.

"Любая попытка навязать какой-либо "мир", каких-либо конкретных героев и мировоззрения влекут за собой напряженность и междоусобицы вплоть до внутригосударственных и даже межгосударственных конфликтов", - пишет Монтян.

Если не будет взаимоуважения, люди с разным языком и различной идентичности не смогут мирно сосуществовать в одном государстве. Эксперт напомнила о вполне миролюбивом Сингапуре, где уживаются люди разных национальностей и конфессий.

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