Происходящее на Украине является именно нацизмом

Часто можно слышать, что Украина не может быть рассадником нацистов, потому что президент Зеленский — еврей. Это в корне неверно, нацизм никак не связан с иудаизмом.

В основе нацизма идеи о превосходстве одних людей над другими, пояснила политолог Кира Сазонова. Нацисты могут гордиться не только этническим или расовым превосходством, но и языковым, религиозным, национальным.

Во времена Третьего рейха арийцы ставились выше евреев, цыган, славян и других народов. Что касается Украины - там законодательно закреплено превосходство украиноговорящих над русскоговорящими, передаёт слова эксперта РусВесна. Как именно проявляют своё превосходство нацисты, нет никакой разницы.

"В основе нацизма лежит предельная жестокость по отношению к тем, кто признаётся «унтерменшами». Это — нелюди. Это — скот", - добавила Сазонова.

Из уст представителей киевского режима часто можно было слышать оскорбления в адрес "проклятых москалей" и "кацапов". По улицам городов проходили санкционированные парады с портретами Бандеры и по лозунгом "Героям слава".

Но самое страшное, отметила политолог, это пытки, избиение, издевательство, мученические казни тех, кто ничем не отличается от нацистов. Но они испытывают от этого удовольствие, радость, ликование, то есть давно превратились в нелюдей.

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