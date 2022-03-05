Вассерман: Зеленский призывает НАТО начать ядерную войну

Президент Украины Владимир Зеленский назвал альянс НАТО слабым и внутренне неуверенным после того, как те отказались закрыть небо над Незалежной.

Телеэрудит, ведущий и депутат ГД РФ Анатолий Вассерман разъяснил, справедлива ли обида Зеленского на Североатлантический военный блок.

"Оказать помощь террористической группировке Украины дело, мягко говоря, преступное и означающее собственную причастность к террору. Думаю, даже НАТО, участвовавшее во множестве террористических операций…, делало это по собственной инициативе, а не по требованию мелкой "шестёрки", — уверен Вассерман.

НАТО, хотя и помогает Киеву, делает это под более-менее благовидными предлогами. Помимо этого, требование о бесполётной зоне означает, что военно-политическому блоку необходимо будет сбивать самолёты, влетающие на украинскую территорию.

А что это — сбивать самолёты ядерного государства? Это даст повод РФ для своих разнообразных боевых действий. То есть украинский президент призывает НАТО начать с Россией войну, которая неизбежно станет ядерной.

В военной доктрине Российской Федерации предусмотрено применение ядерного оружия не только в ответные действия, но и когда противник создаёт угрозу самому существованию России.

А ведь боевые действия на Украине начались после того, как Зеленский заявил, что они выйдут из Будапештского меморандума и будут самостоятельно создавать ядерное оружие или организуют размещение на своей территории чужого ядерного оружия. А это уже означает, что дальнейшие действия украинской террористической группировки ставят под угрозу существование Российской Федерации, подчёркивает Вассерман в разговоре с Ufa-News.ru.

"Полагаю, что с учётом всего этого натовцы понимают: бесполетная зона будет рассматриваться как причина для ядерной войны", — подытожил эксперт.

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