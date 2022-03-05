EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Вассерман: Зеленский призывает НАТО начать ядерную войну

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский назвал альянс НАТО слабым и внутренне неуверенным после того, как те отказались закрыть небо над Незалежной.

Вассерман: Зеленский призывает НАТО начать ядерную войну

Телеэрудит, ведущий и депутат ГД РФ Анатолий Вассерман разъяснил, справедлива ли обида Зеленского на Североатлантический военный блок.

"Оказать помощь террористической группировке Украины дело, мягко говоря, преступное и означающее собственную причастность к террору. Думаю, даже НАТО, участвовавшее во множестве террористических операций…, делало это по собственной инициативе, а не по требованию мелкой "шестёрки", — уверен Вассерман.

НАТО, хотя и помогает Киеву, делает это под более-менее благовидными предлогами. Помимо этого, требование о бесполётной зоне означает, что военно-политическому блоку необходимо будет сбивать самолёты, влетающие на украинскую территорию.

А что это — сбивать самолёты ядерного государства? Это даст повод РФ для своих разнообразных боевых действий. То есть украинский президент призывает НАТО начать с Россией войну, которая неизбежно станет ядерной.

В военной доктрине Российской Федерации предусмотрено применение ядерного оружия не только в ответные действия, но и когда противник создаёт угрозу самому существованию России.

А ведь боевые действия на Украине начались после того, как Зеленский заявил, что они выйдут из Будапештского меморандума и будут самостоятельно создавать ядерное оружие или организуют размещение на своей территории чужого ядерного оружия. А это уже означает, что дальнейшие действия украинской террористической группировки ставят под угрозу существование Российской Федерации, подчёркивает Вассерман в разговоре с Ufa-News.ru.

"Полагаю, что с учётом всего этого натовцы понимают: бесполетная зона будет рассматриваться как причина для ядерной войны", — подытожил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Спецоперация на Украине: Политолог рассказал ГЛАВНУЮ СУТЬ / Причины и последствия
Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир зеленский
Sberbank
Новости
МИД РФ: в Литве произошло нападение на российского дипломата
ВКС России уничтожили четыре украинских штурмовика Су-27 под Житомиром
Санкции Запада принесут России больше пользы, чем вреда
Симоньян о национализации ИКЕА: "Кнопочку нажал и всё"
Граждане Буркина-Фасо высказались в поддержку России
В Волновахе героически погиб командир "Спарты" полковник Владимир Жога
"Страна.ua": третий раунд переговоров России и Украины состоится 7 марта
Терапевт объяснил, какие таблетки нельзя совмещать с едой
Аналитик дал прогноз по окончанию запрета на поставки западных товаров в РФ
Топ 100 политиков и бизнесменов, помогающих Донбассу
Популярное
Политика. Новости и аналитика
В Подмосковье задержан "профессиональный телеукраинец" Вячеслав Ковтун

В Подмосковье полицией был задержан "профессиональный украинец", завсегдатай российских политических ток-шоу Вячеслав Ковтун.

В Подмосковье задержан "профессиональный телеукраинец" Вячеслав Ковтун
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Политика. Новости и аналитика
Сосновский сделал прогноз, что будет после взятия Киева
Мир. Новости мира
Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце
Анжела Якубовская Режиссёр Индира Черджиева: "Если ты не любишь свой народ, это всегда видно на экране" Анжела Якубовская Юрий Носовский Прощёное воскресенье должно быть каждый день… Юрий Носовский Любовь Степушова Украинская иммиграция заставит вздрогнуть Европу Любовь Степушова
Культура
Пошли вразнос: украинский суд заочно арестовал Газманова вслед за Михалковым
Общество
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
Трамп обвинил Байдена в "полном убийстве" экономики США
Мир. Новости мира
Трамп обвинил Байдена в "полном убийстве" экономики США
Последние материалы
Граждане Буркина-Фасо высказались в поддержку России
В Волновахе героически погиб командир "Спарты" полковник Владимир Жога
"Страна.ua": третий раунд переговоров России и Украины состоится 7 марта
Эксперт: страховые компании составляют договор, чтобы трактовать его в свою пользу
Терапевт объяснил, какие таблетки нельзя совмещать с едой
Аналитик дал прогноз по окончанию запрета на поставки западных товаров в РФ
Топ 100 политиков и бизнесменов, помогающих Донбассу
Кадыров посоветовал Зеленскому уступить власть Януковичу
Вассерман: Зеленский призывает НАТО начать ядерную войну
IT-эксперт назвал последствия использования VPN-сервисов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников