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Автор Елена Былкина

Мединский о втором раунде переговоров: "Удалось найти взаимопонимание"

Политика

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о результатах второго раунда переговоров России и Украины.

Мединский о втором раунде переговоров: "Удалось найти взаимопонимание"

Спецоперация на Украине заставила украинскую и российскую сторону сесть за стол переговоров. Мединский объяснил, чего удалось достичь в ходе встречи.

"Мы подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный, будущее политическое урегулирование конфликта. По части из них удалось найти взаимопонимание. Но главный вопрос, который решили сегодня — это вопрос спасения людей, гражданских лиц", — объяснил представитель Владимира Путина.

Украинская сторона настаивала на прекращении огня, перемирии, открытии гуманитарных коридоров для эвакуации граждан Украины.

Одно из требований было удовлетворено — минобороны России и Украины договорились об открытии коридоров для выхода гражданского населения. 

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Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин владимир мединский
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