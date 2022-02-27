США показали на Украине отношение к своим "союзникам"

Военная спецоперация России в Донбассе - закономерный итог. Провокационная политика киевского режима, проводимая с 2014 года под руководством США, не могла остаться безнаказанной. Но как только заговорили орудия, Вашингтон тут же "умыл руки".

Список преступлений киевских властей огромен: одесская трагедия, репрессии к тем, кто настаивал на добрососедских отношениях с Россией, чудовищные военные преступления против граждан донбасских народных республик. Да и сама власть была захвачена абсолютно незаконно после переворота на Майдане, а значит время платить по счетам.

Судя по ежедневным докладам официального представителя Минобороны России, вооружённые силы Украины не являются достойным противником для российской армии, а значит военная операция будет завершена достаточно скоро, пишет MS-news. Что касается Вашингтона, Белый дом отказался отправлять военный контингент на Украину для войны с Россией. Таким образом США в очередной раз показали, что временные сателлиты являются лишь рычагом давления на Россию, и к ним относятся как к пушечному мясу.

Происходящее является показательным уроком для всех, кто считает себя союзником Соединенных Штатов. Особенно это касается стран постсоветского пространства.

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