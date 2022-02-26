Яков Кедми: Никаких переговоров с Зеленским, только капитуляция

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что 27 стран-членов НАТО отказались принимать Незалежную в альянс или оказывать стране силовую поддержку. После этого он объявил о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе.

Ситуация складывается так, что Зеленский готов обещать всё что угодно, чтобы максимально снизить потери для себя лично, но Москве не о чем разговаривать с незаконными властями, уверен израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

"Россия не может вести с нелегитимной, преступной властью какие-то переговоры. Это не имеет смысла, поскольку все, что она подпишет и обяжется сделать,— она нарушит, как произошло с Минскими соглашениями", — считает политолог.

Помимо нелегитимности переговорам мешает и прозападная ориентация киевского режима. Слушая указания из Вашингтона Украина стала государством, угрожающим безопасности РФ, пишет Donnov. Ещё некоторое время назад в конституции страны содержалось положение о нейтральности, но затем правящий режим продавил изменения в Основной закон, и теперь там записано обязательство придерживаться курса на вступление в НАТО.

Единственное, о чём стоит разговаривать с нелегитимными, антироссийскими, русофобскими властями Украины, это об условиях капитуляции. Но это будет возможно только после денацификации, резюмировал Яков Кедми.

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