The Washington Post: США помогут Зеленскому бежать из Киева

Белый дом готов предоставить помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому и вывезти его из Киева, если возникнет такая необходимость.

Вашингтон собирается пойти на это, так как американские власти очень боятся, что Зеленский окажется в руках русских, пишет газета The Washington Post. По словам издания, украинский президент является "целью номер 1".

Ссылаясь на собственные источники, газета утверждает, что несколько дней официальные представители Белого дома вели переговоры с Зеленским по различным вопросам безопасности. В том числе обсуждались безопасные для украинского президента места, откуда он бы мог продолжить управлять страной и обеспечивать стабильность работы правительства Украина.

Накануне представитель администрации Зеленского заявил, что президент Украины не давал распоряжений о вывозе его из Киева подальше от наступающих русских.

Стоит отметить, что проводя очередную пресс-конференцию в Белом доме Джен Псаки отказалась от комментариев по вопросам, касающимся безопасности Владимира Зеленского.

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