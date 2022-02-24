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Автор Игорь Рябов

Захарова объяснила, какое заявление Киева стало "последней каплей" для РФ

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова киевской власти о стремлении вернуть Украине ядерный статус перевернули всю ситуацию.

Захарова объяснила, какое заявление Киева стало "последней каплей" для РФ

"Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал крайне опасным заявлением слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном возвращении Украине ядерного статуса.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. По словам главы государства, России не оставили выбора — она вынуждена защитить себя от "тех, кто взял Украину в заложники".

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Срочно | Спецоперация России на Украине | Принуждение к миру | Денацификация и демилитаризация
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина сергей шойгу мария захарова ядерное оружие владимир путин
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