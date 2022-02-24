Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова киевской власти о стремлении вернуть Украине ядерный статус перевернули всю ситуацию.
"Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал крайне опасным заявлением слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном возвращении Украине ядерного статуса.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. По словам главы государства, России не оставили выбора — она вынуждена защитить себя от "тех, кто взял Украину в заложники".
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45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.