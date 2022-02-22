Захарова: метания США по поводу поставок ядерного оружия Украине - это абсурд

Рассуждения Соединённых Штатов об актуальности или неактуальности поставок ядерного оружия Украине являются совершенно абсурдными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть совершенно абсурдные сейчас метания в виде заявлений относительно якобы неактуальности поставок ядерного оружия со стороны США Украине. Это вообще какая-то дичь. Это заявил постпред США при ООН, как будто это вопрос желания или нежелания США или Украины, как будто нет никакого Договора о нераспространении ядерного оружия", — высказалась Захарова в эфире "Россия-24".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможном возвращении Украине ядерного статуса — это крайне опасное заявление. Он также заметил, что у Украины значительно больше возможностей в плане ядерного оружия, чем у Ирана и КНДР. По его словам, у украинской стороны были и необходимые условия для его создания, и нужные специалисты, и технологии.

До этого президент Незалежной заявил что Украина будет стремиться вернуть ядерный статус, если не получит гарантий безопасности от России, Великобритании и США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен