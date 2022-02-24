Харьков проснулся в четверг в 5 утра от сильного дребезжания окон. До 6.15 произошла серия взрывов, затем немного затихло. Об этом сообщил журналист издания Страна. ua в Telegram-канале.
Сообщается, что метро и трамвай работают в штатном режиме. На маршруты вышел и остальной общественный транспорт, правда, непонятно, будет ли работать.
Жители Харькова отнеслись к ситуации по-разному: кто-то собирает вещи и уезжает на личном автомобиле (замечено очень много машин), другие же собираются с вещами в метро.
Однако некоторые выгуливают домашних животных и собираются на работу. Выстраиваются очереди у продуктовых магазинов и аппаратов с водой. Однако какой-то общей паники нет, заключил журналист издания.
Ранее утром в четверг Россия начала специальную военную операцию на Украине.
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