Жители покидают Харьков, но общей паники нет

Харьков проснулся в четверг в 5 утра от сильного дребезжания окон. До 6.15 произошла серия взрывов, затем немного затихло. Об этом сообщил журналист издания Страна. ua в Telegram-канале.

Сообщается, что метро и трамвай работают в штатном режиме. На маршруты вышел и остальной общественный транспорт, правда, непонятно, будет ли работать.

Жители Харькова отнеслись к ситуации по-разному: кто-то собирает вещи и уезжает на личном автомобиле (замечено очень много машин), другие же собираются с вещами в метро.

Однако некоторые выгуливают домашних животных и собираются на работу. Выстраиваются очереди у продуктовых магазинов и аппаратов с водой. Однако какой-то общей паники нет, заключил журналист издания.

Ранее утром в четверг Россия начала специальную военную операцию на Украине.

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