В крупных городах Украины гремят взрывы

В Киеве, Харькове, Николаеве,Херсоне, Николаеве, Краматорске и Одессе жители разбужены серией взрывов "разной степени мощности".

Об этом сообщают СМИ Украины, публикуя кадры, распространяемые в соцсетях.

Например, в этом фрагменте, как утверждают в ТГ-канале "Политика страны" (издание Страна. ua), зафиксирован удар по Харькову- "говорят, что накрыли воинскую часть".

Одновременно сообщается о взрывах в районе аэропорта Борисполь.

В аэропорту Жуляны не регистрируют пассажиров на утренние рейсы. И уже отменился рейсы Киев-Варшава и Киев - Стокгольм.

Работники аэропортов говорят, что небо над Украиной закрыто.

К слову, напомним, ночью прошла информация о том, что Россия закрыла участок своей воздушной границы с Украиной.