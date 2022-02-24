На Украине заявили о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе

Высадка российского десанта началась в украинских городах Мариуполе и Одессе.

"В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант", — сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина". По его словам, в части Одессы отключено электричество.

Согласно сведениям источников агентства в Минобороны Украины, 24 февраля в 5.00 по всей стране начались ракетные обстрелы военных объектов.

"Грады" бьют вдоль всей границы — от Луганска до Житомира", — заявил собеседник агентства.

Ударам подверглись, в частности, базы авиации в Василькове и военные объекты в районе Днепра. Сообщается об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове. По информации источников, в городе Николаеве начались сильные пожары.

Российский президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции ранним утром 24 февраля. По словам главы государства, оккупация Украины не является целью операции.

"Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники", — цитирует Путина ТАСС.

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