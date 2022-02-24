Высадка российского десанта началась в украинских городах Мариуполе и Одессе.
"В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант", — сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина". По его словам, в части Одессы отключено электричество.
Согласно сведениям источников агентства в Минобороны Украины, 24 февраля в 5.00 по всей стране начались ракетные обстрелы военных объектов.
"Грады" бьют вдоль всей границы — от Луганска до Житомира", — заявил собеседник агентства.
Ударам подверглись, в частности, базы авиации в Василькове и военные объекты в районе Днепра. Сообщается об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения в Харькове. По информации источников, в городе Николаеве начались сильные пожары.
Российский президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции ранним утром 24 февраля. По словам главы государства, оккупация Украины не является целью операции.
"Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники", — цитирует Путина ТАСС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.