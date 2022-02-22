Сенатор Афанасьева объяснила, что делать с очередным пакетом санкций против РФ

Сенатор Елена Афанасьева остроумно высказалась об очередной порции санкций Запада, направленной на экономическое подавление России. Её выступление назвали "стендапом".

После признания независимости ДНР и ЛНР США пригрозили России новым наказанием в виде экономических санкций.

Член Совета Федерации, сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, отреагировала на обвинения Запада в адрес РФ в нарушении международного права. Сенатор отметила, что наши западные оппоненты "закудахтали" и "опять превратили обсуждение в притворство". При этом, по словам представителя Совета Федерации, "СМИ-иноагенты стебутся над ситуацией".

Украинские власти, настаивающие на санкциях против России, Афанасьева назвала садомазохистами.

"Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме", — цитирует слова законодательницы издание Znak. com.

Тем временем подоспели первые новых санкций ЕС против России:

351 депутат ГД, проголосовавший за признание ЛДНР, включен в чёрный список ЕС.

Также в чёрный список включены 27 физических и юридических лиц, в их числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

России будет ограничен доступ к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен