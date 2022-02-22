Сенатор Елена Афанасьева остроумно высказалась об очередной порции санкций Запада, направленной на экономическое подавление России. Её выступление назвали "стендапом".
После признания независимости ДНР и ЛНР США пригрозили России новым наказанием в виде экономических санкций.
Член Совета Федерации, сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, отреагировала на обвинения Запада в адрес РФ в нарушении международного права. Сенатор отметила, что наши западные оппоненты "закудахтали" и "опять превратили обсуждение в притворство". При этом, по словам представителя Совета Федерации, "СМИ-иноагенты стебутся над ситуацией".
Украинские власти, настаивающие на санкциях против России, Афанасьева назвала садомазохистами.
"Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме", — цитирует слова законодательницы издание Znak. com.
Тем временем подоспели первые новых санкций ЕС против России:
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.