В Евросоюзе зреет раскол. В Старом Свете появляются страны, которые не боятся идти наперекор "общему мнению". Вот и Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран Европейского Союза не поддержала пакет санкций в отношении РФ, которые ЕС собирается ввести в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик.
Сегодня Лондон ввёл санкции против 5-ти российских банков против физических лиц: Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов.
В свою очередь, в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Берлин объявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Российскую Федерацию также потребовали исключить из евроэкономики
Украинский президент Владимир Зеленский призвал ввести санкции за очередной акт агрессии.
"Санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", — уговаривает Европу Зеленский.
Накануне Владимир Путин заявил, что ситуация в ЛДНР приобрела критический характер и на этом фоне он принял решение признать Республики как независимые государства. В Совете Федерации пояснили, что Москва признает ДНР и ЛНР в границах, которые установлены на сегодняшнй день. Президент России уже поручил российским ВС обеспечить мир в регионе.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.