Европа раскалывается: Венгрия не поддержала пакет санкций ЕС против России

В Евросоюзе зреет раскол. В Старом Свете появляются страны, которые не боятся идти наперекор "общему мнению". Вот и Венгрия на заседании Комитета постоянных представителей стран Европейского Союза не поддержала пакет санкций в отношении РФ, которые ЕС собирается ввести в ответ на признание Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня Лондон ввёл санкции против 5-ти российских банков против физических лиц: Геннадия Тимченко, Игоря и Бориса Ротенбергов.

В свою очередь, в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР Берлин объявил об остановке сертификации "Северного потока-2". Российскую Федерацию также потребовали исключить из евроэкономики

Украинский президент Владимир Зеленский призвал ввести санкции за очередной акт агрессии.

"Санкции должны включать полную остановку "Северного потока-2", — уговаривает Европу Зеленский.

Накануне Владимир Путин заявил, что ситуация в ЛДНР приобрела критический характер и на этом фоне он принял решение признать Республики как независимые государства. В Совете Федерации пояснили, что Москва признает ДНР и ЛНР в границах, которые установлены на сегодняшнй день. Президент России уже поручил российским ВС обеспечить мир в регионе.