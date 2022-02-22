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Автор Игорь Рябов

The Spectator назвал блефом угрозы Запада ввести жёсткие санкции против РФ

Мир

Санкции Запада против России не смогут нанести серьёзный ущерб стране и больше похожи на блеф, чем на реальную угрозу, сообщает британский журнал The Spectator.

The Spectator назвал блефом угрозы Запада ввести жёсткие санкции против РФ

"Путин — стратег старой закалки. И это одна из причин, почему должного воздействия санкции не окажут", — отмечается в статье.

По словам автора материала, Запад вряд ли запретит России продавать Европе газ, а запрет на поставки новых iPhone не ударит по российской экономике.

Ранее Верховная рада Украины призвала ввести "жёсткие секторальные, финансовые и персональные санкции" против России, в том числе заморозить "Северный поток-2", отключить страну от SWIFT и запретить экспорт в РФ высоких технологий.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Страны Запада осудили действия России, назвав их нарушением Минских соглашений, и пообещали ввести "значительные санкции" против РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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