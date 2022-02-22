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Автор Денис Постольский

В США прокомментировали "ввод" российских войск в Донбасс

Политика

Американские власти пока не способны подтвердить сообщения средств массовой информации о вводе войск России в Донбасс, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

В США прокомментировали "ввод" российских войск в Донбасс

При этом Вашингтон не будет считать это "новым шагом".

"Вход российских войск в Донбасс сам по себе не будет новым шагом, поскольку у России есть силы в Донбассе последние восемь лет", — сказал собеседник агентства.

"У меня нет информации для вас по поводу этих перемещений [войск]", — ответил чиновник.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Согласно четвёртому пункту подписанного документа, российские вооружённые силы будут выполнять функцию по поддержанию мира в республиках.

Также глава государства поручил министерству иностранных дел страны провести переговоры с республиками для установления дипломатических отношений.

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Начало воссоединения? Что означает указ Путина об интеграции ДНР и ЛНР
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы донбасс украина
Новости
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