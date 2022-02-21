Байден и Зеленский посекретничали о новых санкциях против России

Американский лидер Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в результате чего осудил признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Также глава Белого дома проинформировал о планируемых санкциях против России. Байден пообещал, что ответ будет "быстрым и решительным", сообщает РИА Новости.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший переговорил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден решительно осудил решение российского президента Путина… признать "независимость" так называемых ДНР и ЛНР, регионов Украины", — говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, в Европе осудили решение Москвы признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Ввести за этот шаг персональные санкции пообещали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

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