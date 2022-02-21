Сатановский объяснил, что означает предупреждение посольства США о терактах

Если предупреждение посольства США о терактах в Москве, Петербурге и других крупных городах России и приграничных с Украиной регионах, это не часть информационно-психологической войны, то это означает одно: теракты подготовили спецслужбы США совместно с СБУ. Такое мнение высказал российский политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале.

Аналитик считает, что совершенно неважно, случайно ли произошла утечка информации от американских разведчиков к американским дипломатам или ещё что-то. Также как неважно и то, что стоит за этим предупреждением американского посольства в Москве — попытка посеять панику в России, искреннее стремление предотвратить теракты и спасти невинные жизни или боязнь оказаться причастными к возможной гибели в терактах граждан США, временно или постоянно проживающих на территории России. А куда важнее, что со всем этим делать.

"Поскольку даже если с украинской стороны теракты готовили только в отношении Крыма и Донбасса, о чём там говорили и говорят совершенно открыто, да и проводили их, причём не раз, и далеко не все удавалось предотвратить — особенно на Донбассе, то теперь ситуация может измениться качественно. Предупреждение посольства США насчёт терактов на территории Москвы, Питера, крупных городов и приграничной к Украине полосы России однозначно будет Киевом воспринято как отмашка на их проведение и, не исключено, и является завуалированной командой на начало Украиной террористической войны против России на её территории. На нашей территории, между прочим", — заключил Сатановский.

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