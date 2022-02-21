Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой

Украинская диверсионная группа 21 февраля проникла в Новоазовский район ДНР с целью дальнейшего выхода к государственной границе России.

По информации Министерства госбезопасности (МГБ) ДНР, ВСУ подорвали склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции республики.

"Украинские боевики попытались приблизиться к российской границе. Но их встретили подразделения УНМ. Идёт бой", — сообщается на сайте Донецкого агентства новостей.

Ранее стало известно, что в ДНР в результате обстрела ВСУ погибли военный и мирный житель, который добирался на работу. Кроме того, киевские силовики обстреляли две школы в Донецке. Здания серьёзно пострадали, подробности ЧП устанавливаются.

Напомним, 17 февраля в Донбассе обострилась напряжённая обстановка. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

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