EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой

Мир

Украинская диверсионная группа 21 февраля проникла в Новоазовский район ДНР с целью дальнейшего выхода к государственной границе России.

Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой

По информации Министерства госбезопасности (МГБ) ДНР, ВСУ подорвали склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной милиции республики.

"Украинские боевики попытались приблизиться к российской границе. Но их встретили подразделения УНМ. Идёт бой", — сообщается на сайте Донецкого агентства новостей.

Ранее стало известно, что в ДНР в результате обстрела ВСУ погибли военный и мирный житель, который добирался на работу. Кроме того, киевские силовики обстреляли две школы в Донецке. Здания серьёзно пострадали, подробности ЧП устанавливаются.

Напомним, 17 февраля в Донбассе обострилась напряжённая обстановка. Власти ДНР и ЛНР заявили об активных атаках со стороны ВСУ. Женщин, детей и пожилых людей из республик оперативно доставляют в соседние российские регионы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина
Новости
Монтян представила, кто был бы первым в "расстрельном списке" России по Украине
Макаревич заявил, что Путин тратит на беженцев "наши деньги"
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
В ДНР заявили о самоподрыве диверсанта в Донецке
Невролог рассказал, почему нельзя принимать анальгетики при головной боли
Невролог назвала три самые частые причины головной боли
Украинские силовики обстреляли школы Донецка: "Бьют по детям"
Анна Щербакова рассказала, ради чего выходит на лёд
Владимир Путин поддержал Камилу Валиеву после скандала с допингом
"Весь мир в труху": Россия отработала тотальный ядерный удар
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Очевидцы: на улицах Донецка появились танки

Это происходит на фоне постоянных обстрелов Донецка.

Очевидцы: на улицах Донецка появились танки
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Мир. Новости мира
ВС Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие
Политика. Новости и аналитика
Доктор Сосновский описал психологическое состояние Зеленского
Политика. Новости и аналитика
Ситуация обостряется? В Донбасс предложено ввести миротворцев ОДКБ
Любовь Степушова Ультиматум Зеленского: есть ли у Украины ядерное оружие Любовь Степушова Дмитрий Соколов Какие земные цивилизации являются потомками пришельцев со звёзд Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Нестандартные способы лечения депрессии: импланты и шокотерапия Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Путин и Лукашенко продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе
Мир. Новости мира
В ДНР заявили, что Киев приступил к вторжению: "Объявляем всеобщую мобилизацию"
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Сатановский не исключил худшие варианты развития ситуации в Донбассе
Последние материалы
Макаревич заявил, что Путин тратит на беженцев "наши деньги"
Украинские силовики пытаются прорваться к границе РФ: на юге ДНР развернулся бой
В ДНР заявили о самоподрыве диверсанта в Донецке
Невролог рассказал, почему нельзя принимать анальгетики при головной боли
Невролог назвала три самые частые причины головной боли
Украинские силовики обстреляли школы Донецка: "Бьют по детям"
Анна Щербакова рассказала, ради чего выходит на лёд
Владимир Путин поддержал Камилу Валиеву после скандала с допингом
"Весь мир в труху": Россия отработала тотальный ядерный удар
В ДНР военный и мирный житель погибли при обстреле со стороны ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников