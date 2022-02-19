Эхо украинских преступлений: В Ростовской области вводится режим ЧС

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о введении режима ЧС в регионе из-за потока эвакуированных жителей Донбасса.

Также он отметил, что региональные ведомства готовы к приему беженцев.

"Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования „Чрезвычайная ситуация“ с 10:00 мск 19 февраля", — объявил Василий Голубев на совещании в Ростове-на-Дону.

Губернатор также добавил, что все региональные министерства, все члены правительства перешли на круглосуточный режим работы и будут докладывать об обстановке каждые два часа. Погрануправление ФСБ сообщает, что все КПП в Ростовской области переведены только на въезд в РФ .

Напомним, вчера власти Республик объявили о массовой эвакуации жителей в Российскую Федерацию, обвинив Киев в обострении вооруженного конфликта.

18 февраля руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об эвакуации жителей на территорию РФ, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боёв. По поручению Владимира Путина беженцам, прибывающим в Россию, выплатят по 10 тысяч рублей.