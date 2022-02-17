Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана

Россия выслала из страны заместителя посла США Барта Гормана, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь посольства США в РФ Джейсон Ребхольц сказал, что Вашингтон подготовит ответ на высылку Гормана.

Ребхольц назвал высылку заместителя посла необоснованной, поскольку у него есть виза, и он не превысил трёхлетний срок пребывания в стране.

По словам пресс-секретаря, Вашингтон рассматривает высылку дипломата в качестве "эскалационного шага" и обещает ответные меры.

Ранее Госдеп США подтвердил получение от России ответа по гарантиям безопасности. Документ будет опубликован через несколько часов после того, как его получит Вашингтон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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