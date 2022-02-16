Баширов подробно описал, что будет после отмены "вторжения" России на Украину

Обещанного Западом и лично президентом США Джо Байденом "нападения" России на Украину 16 февраля не произошло. Однако американский лидер выступил с обращением к нации, а президенты Франции и Германии призвали Владимира Путина не признавать ЛДНР и не разрушать Минские соглашения. Означает ли это, что можно спокойно выдохнуть? На эту тему порассуждал политолог, политтехнолог Марат Баширов.

Эксперт считает, что второй акт спектакля под названием "Усыпление Украины" на этом закончился, но до финала ещё далеко. И дальше нас ждёт много интересного. Аналитик дал свой прогноз развития событий.

Он полагает, что ракет на Украине не будет, "Северный поток-2" запустят и внедрят Минск-2. Долгие переговоры Россия — НАТО завершатся к 2024 году подписанием нового Договора о безопасности. А далее последует снятие санкций и торг с Путиным, чтобы он отказался от выдвижения своей кандидатуры на выборах президента России в 2024 году.

Однако в этом сценарии нет ещё одного действующего лица — Китая, заметил политолог. А он, по его словам, как раз является "чёрным лебедем" этого спектакля. И вступит в действие после Олимпиады, которой сейчас занят. Обернуться эта игра может самым странным образом.

"Потом Китай начнёт свой сериал под названием "Тайвань". Для него это наш своеобразный Крым. И совершенно не исключено, что два спектакля "Усыпление Украины" и "Тайвань" сплетутся в один и может статься, что всё так и было задумано. И Запад это понимает, особенно бриты: проиграешь ЛДНР — проиграешь и Тайвань. А у Лондона, кстати, был свой "Афганистан", как у Штатов недавно, — Гонконг. В общем, войны не будет, но вы не расходитесь — будет интересно", — заключил Баширов в своём Telegram-канале.

Ранее немецкий политолог Александр Сосновский объяснил, почему Байден так испугался встречи Путина и Шольца.

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