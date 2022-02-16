Сосновский объяснил, почему Байден испугался встречи Шольца и Путина

Президент США Джо Байден дождался, пока канцлер ФРГ Олаф Шольц вернется в Берлин и решил показать немцам парочку своих увядших мускулов. Старику не понравилось, как разговаривали канцлер и президент России Владимир Путин. Такое мнение высказал немецкий политолог, журналист Александр Сосновский в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что Вашингтон больше, чем "Северный поток-2" пугает разговор Шольца и Путина с глазу на глаз, содержание которого не знает Байден. Ему неизвестно, о ком и о чём они говорили.

Поэтому американский лидер и выступил со страшными угрозами, которые всем уже порядком надоели. Это такая "игра престолов", в которой заокеанский явно шатается, заметил аналитик.

По его мнению, перспектива того, что Германия и Россия могут договориться, очень пугает американцев и англичан.

"Германия может договориться с Россией — это страшный сон англосаксов. Байден в лице изменился, посмотрев видео Шольца и Путина. Макрон его вообще не волновал — Франция не Германия. Но если немцы с русскими вдруг понимать друг друга начинают, англосаксонский мир начинает дрожать", — заключил политолог.

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