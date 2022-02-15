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Автор Николай Ткаченко

Военный обозреватель Баранец объяснил, что будет на Украине 17 февраля

Политика

Наступит 17 февраля, весь мир посмотрит на календарь и спросит у Байдена: "А где же та война, которую ты пообещал?" Такое мнение высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в прямом эфире на радио "Вести FM".

Военный обозреватель Баранец объяснил, что будет на Украине 17 февраля

По словам эксперта, судя по имеющейся на утро 15 февраля информации, уже включаются "тормозные парашюты" войны, которую анонсировал президент США Джо Байден.

С одной стороны, Москва заявляет о готовности к переговорам по Украине, с другой, Владимир Зеленский призывает народ не бояться, так как войны не будет, с третьей, госсекретарь США Энтони Блинкен обещает выделить Киеву 1 млрд долларов, чтобы он успокоился и убрал своих солдат из-под Донецка.

Журналист добавил, что у него уже нет такого впечатления, что всё случится "по Байдену". Но есть ощущение, что будет так, как давно уже предлагает Москва. То есть надо садиться за стол переговоров и перестать пугать народ страшной дуростью войны. А раздувание страстей является всего лишь частью большой игры, считает Баранец.

Он также задал вопрос, как будут смотреть в глаза людям те, кто нагнетал напряжение и распускал слухи, когда наступит 17 и 18 февраля, а никакого "нападения" России не будет и страна продолжит жить обычной жизнью.

Ранее бывший советник президента России Андрей Илларионов объяснил, почему Байден своими заявлениями нанёс Украине уже больший ущерб, чем Путин, который не сделал ни единого выстрела.

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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