Военный обозреватель Баранец объяснил, что будет на Украине 17 февраля

Наступит 17 февраля, весь мир посмотрит на календарь и спросит у Байдена: "А где же та война, которую ты пообещал?" Такое мнение высказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в прямом эфире на радио "Вести FM".

По словам эксперта, судя по имеющейся на утро 15 февраля информации, уже включаются "тормозные парашюты" войны, которую анонсировал президент США Джо Байден.

С одной стороны, Москва заявляет о готовности к переговорам по Украине, с другой, Владимир Зеленский призывает народ не бояться, так как войны не будет, с третьей, госсекретарь США Энтони Блинкен обещает выделить Киеву 1 млрд долларов, чтобы он успокоился и убрал своих солдат из-под Донецка.

Журналист добавил, что у него уже нет такого впечатления, что всё случится "по Байдену". Но есть ощущение, что будет так, как давно уже предлагает Москва. То есть надо садиться за стол переговоров и перестать пугать народ страшной дуростью войны. А раздувание страстей является всего лишь частью большой игры, считает Баранец.

Он также задал вопрос, как будут смотреть в глаза людям те, кто нагнетал напряжение и распускал слухи, когда наступит 17 и 18 февраля, а никакого "нападения" России не будет и страна продолжит жить обычной жизнью.

Ранее бывший советник президента России Андрей Илларионов объяснил, почему Байден своими заявлениями нанёс Украине уже больший ущерб, чем Путин, который не сделал ни единого выстрела.

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