Постпред РФ при ООН: "горячие головы" Киева могут устроить провокацию в Крыму

Киев может предпринять силовые действия в отношении россиян на крымском полуострове, заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. По словам постпреда, необходимо быть готовыми к любому развитию событий.

Как подчеркнул Гатилов, впрочем, речь идёт не только о Крыме, но и других населённых пунктах на рубеже с Незалежной.

"Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации", — пояснил постпред в беседе с РИА Новости.

Гатилов напомнил о событиях восьмилетней давности в Крыму и подчеркнул, что сейчас украинские СМИ цитируют похожие провокационные заявления политиков из Незалежной. Постпред уточнил, что в 2014 году такая стратегия привела к полномасштабным военным действиям.

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