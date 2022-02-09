Западные СМИ пишут о России практически всегда одно и то же и не выходят из определённых рамок тенденциозности. К тому же либеральные журналисты очень плохо знают историю.
Как пишет в The Nation обозреватель Дэвид Бромвич, у Украины с Россией общая граница. Такая же, как у Мексики и Канады с США.
Последние с 1823 года на весь мир кричат о праве защищать полушарие в соответствии с доктриной Монро. Но когда Россия осуществляет аналогичную политику в отношении милитаризованной Украины, выясняется, что США больше не верят в существование сфер влияния.
По сути, сфера влияния существует только одна — НАТО несёт миру западную демократию вместе с захватом территорий. Такое мировоззрение возникло вследствие падения советского коммунизма в 1991 году и стало определяющим при Клинтоне, Буше и Обаме, а теперь ведёт весь мир к катастрофе.
Хотя предупреждения были, и очень убедительные, отмечает Бромвич. В 2008 году Москва дала решительный и сокрушительный ответ на нападение Грузии на российские войска в Южной Осетии, а в 2014 году после переворота на Украине вернула себе Крым.
Пока США кивают на 2014 год и право Украины на самоопределение, Россия помнит всё.
Пока американские власти координировали все "театральные эффекты", Россия пыталась дипломатически остановить "расширение НАТО на восток".
К слову, сама конструкция "НАТО" лишь изредка упоминается в статьях ключевых СМИ и никогда не объясняется. Средние американцы вообще не знают, что за ним стоит.
А журналисты откровенно лгут о том, что кризис был "вызван обнародованными Кремлём требованиями, которые <…> фактически восстановят сферу влияния, близкую к границам советской эпохи".
Сама формулировка в корне неверная, если не сказать, лживая.
В своё время СССР влиял на Варшавский блок:
Вот только все они в настоящее время являются членами НАТО. И кого из них Россия наградила марионеточным правительством?
Никто на Западе не вспоминает нарушенную в 1990 году клятву администрации Джорджа Буша-старшего о том, что НАТО "ни на дюйм" не продвинется на восток от границ объединённой Германии.
Но раз Владимир Путин "требует прекратить расширение НАТО" и, в частности, обещать не принимать Украину, соответственно, это равно "разрушению архитектуры безопасности Европы, выстроенной после распада Советского Союза".
Проблема в том, что никого в США это не смущает. Так что
были лишь началом.
"Битва на Украине станет, по их мнению, достойной обладателя единственной в мире сферы влияния", — подытожил Бромвич.
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