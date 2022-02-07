Политолог объяснил, как визит Макрона в Россию может изменить ситуацию в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон может кардинально изменить ситуацию в Европе. Сейчас всё зависит от итогов его визита в Москву и Киев. У него есть четыре варианта, один из которых будет требовать от него Путин. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Главное что требует Россия от Франции — это выполнение киевским режимом Минских соглашений, под которыми Франция подписалась как гарант. Однако Франция отказалась от давления на США, которые и принимают принципиальные решения за Киев, заметил аналитик.

По его мнению, Макрон может изменить ситуацию, но всё зависит от того, какой из четырёх вариантов он выберет.

Наиболее вероятно, что французский президент просто попиарится на горячей теме и уедет, полагает Марков. Но он также может постараться изменить Минские соглашения в пользу Киева. Добиться от России, чтобы Россия согласилась, что Киев многие пункты Минских соглашений может не выполнять, а Донбасс и Россия, наоборот, увеличат свои уступки киевскому режиму и стоящим за ним США.

"Уверен, что в Москве именно это Макрон и постарается сделать. Это наиболее предпочтительный для Макрона вариант", — написал эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, Макрон может занять позицию США и Британии и отказаться выполнять роль миротворца между Россией и Западом. И просто изложить жесткие требования к Путину и к России. И это американский вариант.

А четвёртый вариант, которого будет требовать Владимир Путин, — это надавить на Киев и добиться, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения.

"И это сильно сдвинет ситуацию в регионе к миру. И остановит возможность войны в Европе. И покажет, что Франция остается великой державой, а Макрон лидером Европы. Макрон покажет, что он великий европейский политик", — заключил Марков.

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