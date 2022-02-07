CNN: Макрон может занять место Меркель на посту "переговорщика" с Россией

Французский лидер Эммануэль Макрон имеет все шансы занять место экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в роли ключевого переговорщика с Россией от Запада, сообщает сайт телеканала CNN.

В материале отмечается, что президент Франции начал подготовку к своему визиту в Москву ещё давно. Так, начиная с середины декабря, Макрон уже пять раз переговорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону.

При этом кремлёвская статистика показывает, что за последние два месяца напряжённой ситуации вокруг Украины Путин всего два раза общался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом США Джозефом Байденом.

Ранее Макрон признался, что испытывает умеренный оптимизм перед встречей с коллегой из России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что не верит в спонтанные чудеса.

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