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Автор Николай Ткаченко

В России отреагировали на отправку 100 британских спецназовцев на Украину

Политика

Великобритания отправила на Украину более 100 спецназовцев в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим. Такой пост опубликовал в своём Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев со ссылкой на Mirror.

В России отреагировали на отправку 100 британских спецназовцев на Украину

Подписчики канала тут же оценили в комментариях военные способности англичан. И, как всегда, с иронией и сарказмом, напомнили о прошлых "успехах" британцев.

"Афганским воякам они тоже передавали опыт и оружие… Драпали они со скоростью домкрата летящего с 20-го этажа…", — напомнил Sergey Nikushin.

"Они уже передавали опыт в Афгане. Что с этого получилось весь мир видел", — поддержал Олег Кот.

"Платья с собой взяли?" — спросил Валим У.

"Успеют ли потом сбежать?" — усомнился Dmitriy M.

"Кто ж их всех хоронить-то будет? Тем более, они говорят, что земля достигла "пика промерзания", — добавил Егор.

"Чё там лохматый гундел про русских матерей? Лучше бы про английских матерей вспомнил", — написала Ольга Зайцева.

"В плен не брать!" — пошутил Александр.

"Передачи опыта войны с туземцами вооруженными палками, или передачи опыта драпать?" — поинтересовался Е. М.

"Непонятно, зачем после всего этого ездить в Россию: на живую реакцию Путина смотреть или наслаждаться его искусством дипломатии? Мазохисты!" — заключила Елена.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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