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Автор Екатерина Широкова

Reuters: в США подсчитали количество жертв в случае войны на Украине

Мир

Если российская сторона пойдёт на масштабное "военное вторжение" на территорию Незалежной, то количество жертв потенциального конфликта достигнет 85 тысяч человек, заявили американские чиновники.

Reuters: в США подсчитали количество жертв в случае войны на Украине

Кроме того, в США считают, что России не хватает 30% "военной мощи", чтобы "напасть" на Украину.

"Россия располагает около 70% боевой мощи, которая, по её мнению, потребуется для полномасштабного вторжения на Украину, и направляет дополнительные батальонные тактические группы к границе с соседом", — пишет Reuters со ссылкой на анонимный источник в Вашингтоне.

Кроме того, СМИ пишут, что за последние две недели российская сторона наращивает количество военных на приграничной территории.

"Батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось до 83 с 60 по состоянию на пятницу, и ещё 14 находятся в пути", — пояснили анонимные чиновники.

Что же касается дат "вторжения", то в Вашингтоне назвали весьма продолжительный отрезок. Так, согласно их мнения, Россия планирует "напасть" на Незалежную в период с 15 февраля и по конец марта.

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