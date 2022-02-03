Поклонская рассказала, что будет делать на новой должности

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к гражданам России в связи со своим новым назначением на пост заместителя Россотрудничества. Она отметила, что новая должность является возможностью работать для людей и страны. Об этом Поклонская рассказала в своём Telegram-канале.

"Права и свободы людей, мир и безопасность — это то, что я всегда отстаивала и защищала. Поэтому работа с соотечественниками, защита их прав (в том числе и в Украине) для меня является приоритетом, и весь свой российско-украинский опыт буду применять на новой должности. Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества", — написала политик.

Ранее политолог Илья Гращенков выдивнул свою версию того, почему Поклонская не поехала послом в Кабо-Верде.

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