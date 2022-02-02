Поклонская предложила свою помощь Киеву в осознании причин ухода Крыма

Бывший депутат Госдумы РФ и прокурор республики Крым Наталья Поклонская выразила готовность помочь властям Украины понять, почему полуостров решил вернуться в состав России.

1 февраля Верховной Радой была создана специальная комиссия, которая призвана расследовать обстоятельства, которые привели к уходу Крыма. Главой комиссии "по Крыму" назначен Игорь Копытин, представитель партии "Слуга народа".

Поклонская сделала официальное заявление в интервью РИА Новости, сообщив, что готова оказать киевской комиссии помощь в её расследовании, и выступить на любом её заседании на русском и украинском языках.

Бывший прокурор Крыма назвала позитивным моментом сам факт создания этой комиссии, и то, почему по истечении восьми лет на Украине всё-таки решили разобраться в причинах возвращения полуострова к России.

"Это позитивный сдвиг хотя бы потому, что есть намек на признание очевидных вещей — референдум прошел и для этого была причина. Заключается эта причина в том, что кровавые события на майдане 2013-2014 годов привели к госперевороту, с которым не согласны были крымчане. Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум", — заявила Поклонская.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по результатам референдума, последовавшего после госпереворота на Украине. Киев не теряет надежды вернуть Крым, хотя российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что "вопрос Крыма закрыт окончательно".

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