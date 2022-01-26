Багдасаров: "Вот и все. Скоро начнется война"

Российский политолог, военный и ближневосточный эксперт Семен Багдасаров считает, что война между Россией и Украиной стала неизбежной.

"Вот и все, война идет, — сказал он в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на ТК Россия 1. — Избежать войны уже нельзя, ее начало-лишь вопрос времени. Украина уже вывела свои войска в атакующую позицию. Ракетная артиллерия, которую Киев обрушил на Донбасс, также угрожает российским регионам, прилегающим к Донбассу, включая Ростов-на-Дону".

Багдасаров убежден, что Донбасс нельзя оставлять ни при каких обстоятельствах. Россия должна оказать военную поддержку непризнанным ДНР и ЛНР в случае нападения украинских войск и ввести на их территории регулярные войсковые соединения для проведения миротворческой операции для их защиты.

По его мнению, сейчас самое время готовиться к боевым действиям:

"Жизнь и безопасность четырех миллионов человек будут зависеть от быстрого реагирования России", — подчеркнул Багдасаров.

В то же время он предостерег от недооценки украинской армии, предупредив, что противостояние "не станет для России легкой прогулкой" — численность войск украинской армии, включая немедленно мобилизуемые резервы, Багдасаров оценил в 400 — 500 тысяч человек.

Что предлагает Багдасаров

Эксперт призвал немедленно признать независимость ДНР и ЛНР и, при необходимости, включить их в состав РФ. По его словам, тогда российские военные могут быть превентивно размещены в Донбассе:

"Это последний из возможных способов удержать Украину от попытки военного подчинения оккупированных территорий", — считает Багдасаров.

Ещё одна предложенная им стратегия: запрет любых экономических "сношений" с Украиной:

"Денежные переводы 3,5 миллиона украинцев, работающих в России, в их родное государство должны быть прекращены, равно как и введён полный запрет на торговлю, которая только в прошлом году выросла на 8%. Из России на Украину помимо разных товаров доставляется военная техника, дизельное топливо и стратегически важное сырье. Это несовместимо с украинским повествованием о том, что Киев находится в состоянии войны с Москвой с 2014 года.

Нельзя было своими руками сохранить в живых русофобский режим на Украине и армию, с которой в ближайшее время с высокой вероятностью придется бороться", — сказал политэксперт.

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