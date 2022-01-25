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Автор Игорь Рябов

Байден: вторжение России на Украину изменит мир

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что эскалация вокруг Украины может изменить мир.

"Если силы двинутся туда (на Украину. — Ред.), это будет самым крупным вторжением со времён Второй мировой войны. Это изменит мир", — цитирует Байдена РИА Новости.

В случае нападения России на Украину США введут санкции лично против президента России Владимира Путина, подчеркнул американский лидер.

Ранее Байден заявил, что США будут считать вторжением на Украину любое пересечение её границы российскими войсками, за что последуют жёсткие экономические санкции. Вашингтон также примет меры, если Москва будет предпринимать против Киева невоенные методы, отметил американский президент и пояснил, что имеет в виду "человечков в зелёной форме" и хакерские атаки.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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