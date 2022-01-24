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Автор Николай Ткаченко

В Британии осудили Байдена за варианты отправки военных в Прибалтику

Политика

Президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих вместе с военными кораблями и самолетами в странах-союзниках НАТО, расположенных в Прибалтике. Различные варианты обсуждались в ходе встречи в Кэмп-Дэвиде в минувшие выходные с представителями Пентагона. Об этом сообщает Daily Mail.

В Британии осудили Байдена за варианты отправки военных в Прибалтику

В том числе рассматривается отправка от 1000 до 5000 военнослужащих с возможностью увеличения численности до 50000 в случае необходимости. Отмечается, что ни один из военных вариантов не предусматривает развертывания дополнительных американских войск на Украине.

Статья вызвала бурный отклик у читателей издания, которые оставили больше тысячи комментариев. К инициативе Байдена многие из них отнеслись негативно, а также усомнились в способности американского лидера реально бороться с Россией.

"Что делать? Сидите и смотрите, как Россия делает то, что они хотят. Байден не намерен противостоять Путину", - написал Фанатик Граната.

"К тому времени, когда сонный Джо начнет действовать, русские будут во Франции, где их встретят немцы", — предположил Daveyk 15.

"Было бы хорошо сейчас, если бы Болван не ослабил все наши союзы. Какой идиот! Марионетка Путина", — добавил коприти66.

"Байден, эта полумертвая марионетка, может навсегда вписать свое имя в историю. США снова провоцируют бессмысленную войну. Далеко от дома, чтобы играть в военные игры. Я венгр, приехавший из города недалеко от границы с Венгрией и Украиной. До того, как США спровоцировали майдан, никому не было дела до того, кто русский, а кто украинец. Разделяй и властвуй, чтобы США оставались "лучшим игроком". Вьетнам, Афганистан, а теперь еще и это", — поддержал Томашкчьи.

"Несколько часов назад было 5000. Теперь это 50000. Это плохая отчетность или старина Джо не может вспомнить количество нулей после 5?" — задал вопрос Пететеблюсман.

"Байден ведет Америку на войну, чтобы защитить там деловые интересы своих семей — позор ему", — заметил Сладкий горошек.

"Янки приходят в ярость, когда кто-то говорит, что мы ненавидим США, но они не дают нам другого выбора", — откликнулся читатель из Испании.

"Как члены НАТО могут доверять Байдену после фиаско в Афганистане? Путин знает, что такие, как Великобритания и Франция, будут осторожны, ввязываясь в войну под руководством Америки. Кроме того, ожидайте, что Китай одновременно уничтожит Тайвань, если в Украине действительно начнется конфликт. Нации улаживают старые обиды, в то время как у Соединенных Штатов в Белом доме есть старый дурак, которому союзники глубоко не доверяют", — спрогнозировал ситуацию Андиричард.

"Еще один Вьетнам… Я думал, что старый добрый дядя Сэм извлек бы уроки из истории…", — заключил Евангелист истины.

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https://www.youtube.com/watch?v=I2Qk9roHh0E
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша нато война россия украина пентагон прибалтика афганистан владимир путин великобритания
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