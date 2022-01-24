WSJ: Германию могут вычеркнуть из списка надёжных партнёров США

Германия перестаёт быть надёжным партнёром для США, ведь с приходом к власти Олафа Шольца Берлин больше не слушается политиков из Вашингтона, пишет The Wall Street Journal.

По мнению автора материала Дэвида Готарда, некоторые действия и позиции правительства ФРГ вызывают раздражение в США. Так, например, в Штатах раскритиковали решение Германии не предоставлять оружие Украине и другим странам.

Кроме того, в статье сказано, что США недовольны политикой Берлина в отношении "Северного потока-2". Американцы убеждены: в случае "нападения РФ" на Украину газопровод будет окончательно остановлен. Однако новый канцлер ФРГ Шольц предлагает различать "политические игры и экономические задачи".

"Министр иностранных дел Анналена Бербок может выступать против трубопровода, но это единственный отрицательный голос. Шольц призвал к "квалифицированному началу" в отношениях с Владимиром Путиным", — напомнил журналист.

Также в публикации сообщается, что власти США в последнее время критикуют ФРГ за активное сотрудничество с Китаем.

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