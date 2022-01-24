Канцлер Германии призвал НАТО быть осторожнее, давя на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал США и их союзников в Европе тщательно продумать все последствия, которые повлечет за собой новый пакет санкций против России в связи с ее предполагаемым вторжением на Украину.

Об этом он заявил во время интервью газете Süddeutsche Zeitung.

"Благоразумие диктует выбор мер, которые оказывают наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы. При этом мы должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас", - заявил Шольц, подчеркнув, что любые карательные меры в отношении Москвы приведут к последствиям для Берлина, в том числе и санкции, связанные с газопроводом Северный поток-2.

Однако канцлер подчеркнул, что союзники согласовывают "возможные меры", чтобы иметь возможность реагировать "в случае чрезвычайной ситуации".

Кроме того, глава германской исполнительной власти подчеркнул, что вступление восточноевропейских стран, как и в случае с Украиной, в НАТО "вообще не стоит на повестке дня", хотя, по его словам, выдвинутое Россией требование о неприсоединении Киева к Атлантическому альянсу не может быть удовлетворено:

"Такой гарантии быть не может", - сказал он.

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