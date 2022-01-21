Володин: признание ДНР и ЛНР обсудят в Госдуме на следующей неделе

Руководители фракций Госдумы обсудят проект постановления об обращении к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР на следующей неделе. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу", — написал политик в своём телеграм-канале.

По словам Володина, после обсуждения проекта руководителями фракций его рассмотрят на Совете Госдумы.

Политик отметил, что проект, вынесенный на рассмотрение Госдумы КПРФ, готова поддержать "Справедливая Россия — За правду". По мнению спикера Госдумы, "ЕР" также беспокоятся об обеспечении безопасности граждан РФ в Донбассе. Парламентарий заявил о необходимости поиска решения данного вопроса.

"Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", — подчеркнул Володин.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту о необходимости признания ЛДНР. В документе этот шаг называется "обоснованным и морально оправданным".

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