Жириновский оценил проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик ничего не изменит, но приведёт к новым антироссийским санкциям.

Ранее Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. В документе указано, что парламентарии "считают обоснованным и морально оправданным признание" республик Донбасса. Такой шаг "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз", отметили авторы нормативного акта.

"Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадёт? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине", — сказал лидер ЛДПР в беседе с РИА Новости.

По словам Жириновского, признание республик Донбасса даст основания США для введения санкций против РФ. Он призвал "ударить раз да так, чтобы все запомнили", а не делать "робкий выпад" и нарываться на "мощный ответ". Политик назвал такую нерешительность путём к провалу.

"Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России", — подчеркнул Жириновский.

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