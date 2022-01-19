В Госдуму внесли законопроект о признании ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных Республик.

В документе написано, что депутаты Госдумы "считают обоснованным и морально оправданным признание" республик Донбасса. Авторы законопроекта подчеркнули, что за последние годы в ДНР и ЛНР появились "демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти".

Признание республик "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик… и положит начало процессу международного признания обоих государств", — сообщается в документе.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия выступает за немедленное признание ДНР и ЛНР. По его словам, Россия должна сделать всё возможное для сближения братских народов бывшего СССР.

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