Поправку об индексации пенсий на 8,6 процента приняли в Госдуме

Депутаты Госдумы единогласно одобрили поправку об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. Теперь средний размер пенсии в России составит 18 984 рублей, сказал вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

На следующей недели документ рассмотрит Совет Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину пересчитать индексацию пенсии, учитывая реальную, а не прогнозируемую инфляцию.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, законодательная норма заработает с 1 января 2022 года.

С 1 января страховые пенсии выросли на 5,9%. По оценке министерства экономического развития РФ, в 2021 году инфляция составила 5,8%. Однако фактически она была ещё выше — около 8,4%. Росстат подсчитал, что реальный размер пенсии, скорректированной на уровень инфляции, в ноябре сократился на 2,8% за год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.