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Автор Игорь Рябов

Поправку об индексации пенсий на 8,6 процента приняли в Госдуме

Политика

Депутаты Госдумы единогласно одобрили поправку об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. Теперь средний размер пенсии в России составит 18 984 рублей, сказал вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Поправку об индексации пенсий на 8,6 процента приняли в Госдуме

На следующей недели документ рассмотрит Совет Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение кабмину пересчитать индексацию пенсии, учитывая реальную, а не прогнозируемую инфляцию.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, законодательная норма заработает с 1 января 2022 года.

С 1 января страховые пенсии выросли на 5,9%. По оценке министерства экономического развития РФ, в 2021 году инфляция составила 5,8%. Однако фактически она была ещё выше — около 8,4%. Росстат подсчитал, что реальный размер пенсии, скорректированной на уровень инфляции, в ноябре сократился на 2,8% за год.

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Пенсия — источник тревоги?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы пенсия владимир путин вячеслав володин
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