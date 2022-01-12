Путин: пенсии в РФ нужно проиндексировать выше инфляции — на 8,6%

Глава РФ Владимир Путин обратился к правительству с предложением проиндексировать пенсии в стране на 8,6% из-за высоких темпов роста цен.

По словам президента, решения, которые были приняты ранее, необходимо изменить, чтобы пенсионеры могли покрывать свои расходы.

"Предлагаю так, как и говорил на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет", — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер добавил, что темпы увеличения цен в стране сейчас составляют 8,4%.

Путин подчеркнул: необходимые процедуры для индексации нужно провести как можно быстрее. Руководитель комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко пообещала оперативно рассмотреть поручение и соответствующий законопроект.

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