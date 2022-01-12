В Кремле рассчитывают на то, что в самое ближайшее время в России пенсии начнут индексировать "не ниже уровня инфляции".
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Предложение Владимира Путина по индексации пенсий в зависимости от реальной инфляции в силе. Оно сохраняет свою актуальность. Как это будет делаться, надеемся, станет известно в ближайшее время", — сказал Песков (цитата "Ведомостей").
Напомним, президент пообещал навести порядок с индексацией пенсий во время своей большой пресс-конференции. Прозвучало это в ответ на слова одного из журналистов, указавшего главе государства на несправедливость:
в 2022 году индексация запланирована в размере 5,9%, что намного ниже реального уровня инфляции —
и напомнил, что в законе сказано однозначно: индексация выплат должна соответствовать инфляции.
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