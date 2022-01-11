В Госдуме отреагировали на заявления Госдепа США по Казахстану

Высказывания госсекретаря США о кризисе, разворачивающемся в Казахстане, напоминают риторику времен холодной войны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В заявлении, опубликованном им в Телеграм, он обвинил Вашингтон в “видении призраков СССР” в событиях и раскритиковал призывы госсекретаря США Энтони Блинкена к Нур-Султану объяснить необходимость привлечения возглавляемой Москвой ОДКБ для стабилизации ситуации в стране.

Напомним, что в интервью CNN, Блинкен сказал, что у Вашингтона есть “реальные вопросы” о том, “почему власти Казахстана чувствовали себя вынужденными обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия", и потребовал разъяснений по этому вопросу.

“По мнению Блинкена, руководство Казахстана должно было мирно и без посторонней помощи или, что еще лучше, голыми руками выступить против вооруженных банд боевиков”, - отметил Слуцкий.

Раскритиковал российский парламентарий и недавние заявления американского чиновника о том, что Владимир Путин рассматривает возможность восстановления “сферы влияния над странами, которые ранее входили в состав Советского Союза”:

“Запугивание повторной советизацией не поможет вернуть однополярный мир. Всё меньше и меньше людей верят в миф об ”американской исключительности " в сегодняшних реалиях, и такие заявления все больше напоминают риторику холодной войны и противостояния блоков".

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