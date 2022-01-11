EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

В Госдуме отреагировали на заявления Госдепа США по Казахстану

Политика

Высказывания госсекретаря США о кризисе, разворачивающемся в Казахстане, напоминают риторику времен холодной войны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдуме отреагировали на заявления Госдепа США по Казахстану

В заявлении, опубликованном им в Телеграм, он обвинил Вашингтон в “видении призраков СССР” в событиях и раскритиковал призывы госсекретаря США Энтони Блинкена к Нур-Султану объяснить необходимость привлечения возглавляемой Москвой ОДКБ для стабилизации ситуации в стране.

Напомним, что в интервью CNN, Блинкен сказал, что у Вашингтона есть “реальные вопросы” о том, “почему власти Казахстана чувствовали себя вынужденными обратиться в эту организацию, в которой доминирует Россия", и потребовал разъяснений по этому вопросу.

“По мнению Блинкена, руководство Казахстана должно было мирно и без посторонней помощи или, что еще лучше, голыми руками выступить против вооруженных банд боевиков”, - отметил Слуцкий.

Раскритиковал российский парламентарий и недавние заявления американского чиновника о том, что Владимир Путин рассматривает возможность восстановления “сферы влияния над странами, которые ранее входили в состав Советского Союза”:

“Запугивание повторной советизацией не поможет вернуть однополярный мир. Всё меньше и меньше людей верят в миф об ”американской исключительности " в сегодняшних реалиях, и такие заявления все больше напоминают риторику холодной войны и противостояния блоков".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Казахстане возобновились протесты, несмотря на зачистку. Спецвыпуск / Вот так
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы госдума казахстан леонид слуцкий энтони блинкен
Новости
В Госдуме отреагировали на заявления Госдепа США по Казахстану
Рябков: Штаты недооценивают серьёзность ситуации, а мы сыты по горло болтологией
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Северная Корея зачастила с испытаниями гиперзвукового оружия
Первый день переговоров Россия-США: основные выводы
Смольный не смог договориться с бизнесом
Хирург оценила бугристый живот Даны Борисовой после липосакции
Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлёва
Госпитализированная Проклова вышла на связь: "Нахожусь в реанимации"
Иммунолог Болибок предрёк рост заболеваемости COVID-19 после праздников
Последние материалы
В Госдуме отреагировали на заявления Госдепа США по Казахстану
Рябков: Штаты недооценивают серьёзность ситуации, а мы сыты по горло болтологией
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Северная Корея зачастила с испытаниями гиперзвукового оружия
Первый день переговоров Россия-США: основные выводы
Смольный не смог договориться с бизнесом
Хирург оценила бугристый живот Даны Борисовой после липосакции
Стало известно о состоянии госпитализированного Куравлёва
Госпитализированная Проклова вышла на связь: "Нахожусь в реанимации"
Иммунолог Болибок предрёк рост заболеваемости COVID-19 после праздников
Популярное
Общество
Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Политика. Новости и аналитика
Крым наш с 1792 года по "вечному и нерушимому" договору
Общество
Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"
Ирина Шлионская В США с бездомными животными работают "особые" отделы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Лишённым поздравления Путина предложили компенсацию Василий Амирджанов Александр Артамонов Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле" Александр Артамонов
Здоровье
Иммунолог: от омикрон-штамма будет больше смертей, чем от "дельты"
Мир. Новости мира
Композитор Евгений Дога попросил Байдена "остановить Россию"
Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле"
Бывший СССР
Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников